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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent'te 2 kardeş inşaat iskelesinden düşerek yaşamını yitirdi

Başkent'te 2 kardeş inşaat iskelesinden düşerek yaşamını yitirdi

Ölen işçilerin arkadaşı röportaj

İş Güvenliği Cenaze Okul İnşaatı İnşaat İskelesi 

-İnşaattan genel ve detay

( ANKARA ) -- Ölen kardeşlerin arkadaşı, iş güvenliği konusunda ihmalkârlık olduğunu iddia etti ANKARA

- Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir okulun inşaatında çalışan 2 kardeş, inşaat iskelesinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde okul inşaatında çalışan Mustafa Tınış (51) ve kardeşi Şaban Tınış (45) iskelenin devrilmesi sonucu 7. kattan düşerek yaşamlarını yitirdi. İnşaatın müteahhitinin ise ifade vermek üzere karakola götürüldü belirtildi. "İş güvenliği konusunda zaaflar var" Hayatını kaybeden işçilerin başka inşaattan arkadaşı ise olaydan bir saat sonra olay yerine vardıklarını belirterek, iş güvenliği konusunda zaaflar olduğunu belirtti.
İnşaatta filenin olmadığını söyleyen inşaat işçisi, "İş sağlığı güvenliği uzmanının o anda orda olması lazım. İskelenin sağlamlığını denetlemesi lazım öyle bir durum yok. Ölen 2 arkadaşımın SSK girisleri yapılmamış. Çok zaaflar var. Bunların yapılması lazımdı. İskelenin denetlenmesi lazımdı" dedi.
İskelenin çelik bağlantılarının da olması gerektiğini ifade eden inşaat işçisi, "Çelik olsaydı insanları kurtarırdı. Bunlar büyük eksiklikler" diye konuştu.
İki kardeşin cenazeleri ise memleketleri olan Ordu'ya defnedilecek. (Mİ-
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