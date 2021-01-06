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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent sisle kaplandı

Başkent sisle kaplandı

Sisli cadde, sokak, ve bulvarlardan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Hava Sıcaklığı Gizli Buzlanma Güzergah Çevre Yolları 


- Ankara'nın genelinde gece geç saatlerden itibaren görülen sis kent merkezi ve çevre yollarında etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metrenin altına düştü. Sis nedeniyle Çankaya, Sıhhiye, Balgat, Dikmen, 100. Yıl, Çukurambar, Çayyolu semtleri, İstanbul, Konya ve Eskişehir yolu, Esenboğa Havaalanı güzergahlarında görüş mesafesinin yer yer 5 metrenin altına düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı. Sokakları sis kapladı Kentin merkezindeki sokaklarında sis altında kalması görenleri şaşırttı. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışı olumsuz etkilendi. Yetkililer, sürücüleri, sisin etkili olduğu noktalarda hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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