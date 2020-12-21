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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Başkent Polisinden sigara ve alkol kaçıkcılarına darbe

- Başkent Polisinden sigara ve alkol kaçıkcılarına darbe

-Operasyondan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Sahte İçki Akalan Elektronik Eşya Kaçak Alkol Kaçak Sigara 


- Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 14-20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 40 şüphelinin yakalanarak göz altına alındı. Başkent’te kaçak alkol ve sigara satıcılarına yönelik 14 - 20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 48 bin 200 adet boş makaron, 9 bin 803 litre sahte içki, kaçak alkol ve sigara yapımında kullanılan bin 508 muhtelif elektronik eşya, 2 bin 200 adet puro, 539 kg tütün ve 631paket satılmaya hazır paketlenmiş kaçak sigaraya el konuldu. Olay ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. (ALİ-
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