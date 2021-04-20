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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Başkent merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 47 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı

Başkent merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 47 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı

gözaltına alınan zanlılardan detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Askeri Öğrenci Mahrem Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, daha önce ilişiği kesilmiş 47 askeri öğrenci şüphelinin, Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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