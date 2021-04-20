Başkent merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 47 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı



-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, daha önce ilişiği kesilmiş 47 askeri öğrenci şüphelinin, Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.





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