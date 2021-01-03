Başkent menekşe kokacak



- Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü tarafından Başkent’in prestij parklarına, Altınpark serasında üretilen 150 bin adet hercai menekşe dikildi. Parklara dikilen 150 bin hercai menekşenin yanı sıra büyük bir kısmı Ankaralı yerli üreticilerden alınan toplam 4 milyon hercai menekşe ise kent genelindeki cadde ve bulvarlar ile orta refüjlere dikiliyor. ANFA Peyzaj ekipleri önce kent genelindeki prestij parklarını özellikle soğuk havaya dayanıklılığı ile bilinen mor, gözlü mor, kırmızı, sarı ve beyaz renkteki hercai menekşelerle süsledi. Sürücüler kadar vatandaşların her gün kullandığı ana arterlerde 120 kişilik peyzaj ekibi, Havaalanı yolunda 560 bin hercai menekşeyi toprakla buluşturdu. Ankara'ya estetik görünüm kazandırmak amacıyla Eskişehir yolunda da 40 bin hercai menekşe dikimine başlayan ekipler, ocak ayı içinde Eskişehir yolunda dikim işleminin tamamlanması planlanırken, kış ayları boyunca kentin diğer kalan noktalarında hercai menekşe dikimine devam edilecek.



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