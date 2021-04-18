Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Başkent'in renkli misafirlerinden mest eden görüntüler

Başkent'in renkli misafirlerinden mest eden görüntüler

Flamingoların drone görüntüsü

( ANKARA -DRONE)- Akdeniz havzası ülkeleri arasında en çok Ankara civarında bulunan Flamingolar, Gölbaşı’ndaki göletlerde fotoğrafçılara poz veriyor ANKARA

İsaf Gökyüzü Zarafet 


- Akdeniz havzası ülkeleri arasında en fazla Ankara’yı yaşam alanı olarak kullanan Flamingolar, göç mevsiminin gelmesiyle birlikte yeniden Başkent göletlerindeki yerlerini aldı. Ankara’nın Gölbaşı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde bulunan göletleri göç durağı olarak kullanan Flamingolar, Ankara semalarında renkli görüntüler oluşturuyor. Gölbaşı ilçesindeki göletleri mesken tutan renkli kuşlar, fotoğrafçılara görsel malzeme sunuyor. Renkleri ve zarafetleri ile görenleri etkileyen Flamingolar, gökyüzünde gruplar halinde süzülerek görsel şölen sunuyor. (DY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement