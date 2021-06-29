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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Başkent'in göbeğinde yılan operasyonu

Başkent'in göbeğinde yılan operasyonu

-Yılan operasyonundan görüntü

( ANKARA )- Paris Caddesi'nde bahçede görülen yılan itfaiyeyi alarma geçirdi ANKARA

Operasyon Akalan Irak 


- Ankara'da elçiliklerin bulunduğu Paris Caddesi'nde bir binanın bahçesinde görülen yılan itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir çok elçiliğin bulunduğu Paris Caddesi'nde bir binanın bahçesinde yılan gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin bahçede yaptıkları arama sonucunda yılan yakalandı. İtfaiye ekipleri tarafından bir kutuya konulan yılan doğal hayatına bırakılmak üzere götürüldü. (BC -
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