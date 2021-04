Başkent'in göbeği Somalililere ev sahipliği yapıyor

-Türk esnaf röportaj

( ANKARA )-Ankara'nın göbeği Kızılay'da 2 sokak Somalili vatandaşların yurdu oldu-Somalili Yahya: "Müslüman olarak buradan memnunum, her yerde cami var"-Ankaralı esnaf: "Somalilerle kanki olduk" ANKARA



- Ankara Kızılay'da 2 sokak Somali mahallesi oldu. Somali kültürünü Başkente taşıyan Doğu Afrikalı insanlar, Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduklarını belirtti.

Afrika ülkesi Somali’den gelen insanlar, Başkent Ankara’da Sümer 1 ve Sümer 2 sokakta kendilerine yeni bir hayat kurdu. Eğitim, sağlık, iş imkanları gibi birçok sebepten ülkelerini terk edip Türkiye'ye yerleşen bu insanlar kendi kültürlerini yaşatmaya devam ediyor. Kızılay'ın ev sahipliği yaptığı bu insanlar, lokanta, kafe, berber, butik, kuaför ve market gibi birçok iş yerinin de sahibi. Hatta, Türkçe bilmedikleri için market alışverişinde zorlanan Somalililer için bir girişimci Somali esnafı Mart 2020’de ilk Somali süpermarketini açtı. Dükkanlarının içini ise kendi ülkelerine özgü tasarımlarla süslüyorlar. Somalili Yahya 2 buçuk sene önce Türkiye'ye yerleştiğini belirterek, "İnsanlar çok iyiler. Anlıyorlar bizim durumu. Onları biz seviyoruz. Genel olarak çok iyiler. Müslüman olarak buradan memnumun. Her yerde cami var. Türkler bize yardım ediyorlar. Onu biz seviyoruz" diye duygularını dile getirdi. O sokakta esnaf ise Somalili insanların 2-3 senedir orada yaşadıklarını belirterek, "Her türlü işi yapıyorlar, marketiydi, perdecisiydi, danışmanıydı. Aklınıza gelebilecek her türlü işi yapıyorlar. Bu sokak ve bir alt sokak Fevzi Çakmak'a büyük bir hareketlilik kattılar" dedi.

Dillerine henüz alışamadıklarını ifade eden esnaf, "Bir faydaları var. Benim kankilerim var. Sohbet, muhabbet güzel. Düzgün insanlar. Bir şeylerini görmedim" diye konuştu.





