Başkent’in Çocukları Grubu ilk toplantısını yaptı

- Ankara Kent Konseyi (AKK) Çocuk Hakları Derneği Başkanı Mine Gedik koordinatörlüğünde kurulan 'Başkent’in Çocukları Grubu', ilk toplantısını çevrim içi gerçekleştirdi.Ankara'ya değer katan her projeye Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte destek veren Ankara Kent Konseyi (AKK), eğitim projelerine öncelik veriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin çocuklarla ilgili çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla kurulan, 8-16 yaş aralığında toplam 63 üyesi bulunan Başkent’in Çocukları Grubu, çevrim içi gerçekleştirdiği ilk toplantısında hayallerindeki başkenti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a anlattı. Yavaş, hem ülkenin hem de Başkent’in geleceği olan çocukların taleplerini dikkate aldığını söyledi.



Tek tek çocukların taleplerini not alan ve kent yönetiminde olması gereken bu talepleri yerine getireceği sözünü veren Başkan Yavaş, çocukların hayallerini gerçekleştirmek için birçok yeni hizmeti hayata geçireceklerini açıkladı.

"Kent nüfusumuzun yüzde 25’ini çocuklarımız oluşturuyor"Toplantıyı tertip edenlere teşekkürlerini ileten Başkan Yavaş, "Başkent Mobil ve Zoom üzerinden konuşarak herkesi dinleyebiliyoruz. Başkentimizde yaşayan çocuklarımızın kente karşı bağlılıklarını gördüm. Kentimizde 1 milyon 300 bin çocuğumuz var ve nüfusu yaklaşık 6 milyon üzerinden hesap ettiğimizde yüzde 25’ini çocuklarımız oluşturuyor. Katılımcıların taleplerini not aldım. Toplantı bittikten sonra bir kısmının şimdi, bir kısmının da pazartesi günü gerçekleştirilmesi için talimat vereceğim. Herkes evinin önünde spor yapmak, yeşillikler olsun istiyor. Bunun için kapsamlı bir çalışmamız var. Batıkent’te 2 ay sonra herkesin çok rahat şekilde spor yapabileceği büyük bir parkın yapımına başlıyoruz” ifadelerini kullandı.Çocuklara ve hayvanseverlere hayvanat bahçesi müjdesiÇocukların büyük bir bölümünün hayvanat bahçesi kurulması yönündeki talebi üzerine hem çocuklara hem de hayvanseverlere bir müjde veren Yavaş, “Hayvanseverler özellikle yırtıcı hayvanların hayvanat bahçesinde bulunmasını istemiyorlar. Biz de dijital hayvanat bahçesi çalışmalarına başlıyoruz. Aslan, kaplan, balina gibi yırtıcı hayvanları bu yöntemle kendi orijinal boyutları ile görebileceksiniz” diye konuştu.

Akıllı kent uygulamalarının başında gelen çağın olmazsa olmazlarından internet çalışmaları hakkında da bilgi veren Yavaş, çocukları da Ankara Kent Konseyi'nin 21-26 Mart tarihleri arasında düzenleyeceği Orman Haftası etkinliklerine davet etti.“Sizlerle birlikte yaşamaktan gurur duyduk’’Başkent’in Çocukları Grubu üyeleri ile bir arada yaşadıkları için gurur duyduklarını belirten Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da katıldığı Zoom toplantısında şu değerlendirmelerde bulundu:“Çocuklarımız bugün kendilerini Büyükşehir Belediye Başkanına karşı müthiş ifade ettiler. Türkiye’de 83 milyonun kalbidir Ankara. Türkiye’deki bütün çocukların sözcüsü sizsiniz. Kent Konseyi'nin en önemli grubu olarak sizleri görüyorum. Bizler her zaman sizlerin yanınızda olacağız. Kendinizi ilgilendiren her konuda söz isteme hakkına sahipsiniz. Büyükşehir Belediye Başkanımız sizi büyük sorumlulukla dinledi ve taleplerinizi talimata çevirdi. Kentin en kalabalık ve etkin grubu sizsiniz. Türkiye’nin bütün çocuklarına örnek olacak uygulamaları yapmanız gerekiyor. Başkentimizde yaşayan 1 milyon 300 bin çocuğumuzun kent yönetimine yapacağı katkı en önemli katkıdır.”Kentin değerlerini önce çocuklara anlatacaklarını belirten Yılmaz, pandemi dönemi sonrası çocuklarla birlikte kentin tarihi yerlerine geziler düzenleyeceklerini söyledi.







