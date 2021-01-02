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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Başkent’in ana caddelerinde sessizlik devam etti

Başkent’in ana caddelerinde sessizlik devam etti

Atakule boş cadde

-Çankaya boş cadde
-Tunalı Hilmi boş cadde
-Çalışanlar ile röportaj
-detay

( ANKARA ) ANKARA

- Covid-19 ile mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi nedeniyle Ankara’nın yoğun şekilde kullandığı caddeler boş kaldı. İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'de başladı.
4 günlük kısıtlamanın üçüncü gününde Ankara’nın ana arterlerinde sessizlik devam etti. Kısıtlamada bir iletişim şirketi için iki çalışan, uzaktan eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) için fiber altyapı çalışması yaptıklarını belirterek, kısıtlamada çalışmanın rahat olduğunu dile getirdi. Çalışan, “Çok güzel, sakin herkes evinde biz çalışıyoruz. Altyapı sistemini değiştiriyoruz. Eskisini değiştirip yenisini takıyoruz. Fibere çeviriyoruz. Sakinlikten yararlanıp, bu işleri devam ettiriyoruz. Çalışan talebelerin internetlerinde sıkıntı olmasın diye, EBA için çalışma yapıyoruz” diye konuştu.

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