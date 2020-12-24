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24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Başkent güne kar ile uyandı

Başkent güne kar ile uyandı

-Kar yağışından görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Yağışlı Hava Kar Yağışı 


- Ankara'da gece başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Ülke genelinde etkili olan soğuk hava yağışlı hava Başkent'te gece kendini kar yağışı olarak gösterdi. Özellikle şehrin Çankaya ve Keçiören gibi yüksek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza bürünürken kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.
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