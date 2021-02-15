Başkent'e yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

-Araçlarından inen sürücüler

-Kaza yapan araç

-Yoğun trafik



( ANKARA - toplu) ANKARA



- Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı mesaiyi bitiminde sürücülerine zor anlar yaşattı ve trafiği durma noktasına getirdi.Ankaralılar uzun zamandır kar yağışına hasretti. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde şehrin merkezine ulaştı. Mesaiyi bitiminde hızını artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Etkisini iyice arttıran yağış şehrin farklı noktalarında trafiğe neden olarak durma noktasına getirdi. Bazı araçlar ise kayan yollarda kaza yaptı. Durma noktasına gelen trafikteki araç sürücülerinin araçlarından inerek karı seyrettiği görüntülendi. (ÖMR-



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