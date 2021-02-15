Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkent'e yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Başkent'e yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Kayan araçlar

Kar Yağışı 

-Araçlarından inen sürücüler
-Kaza yapan araç
-Yoğun trafik

( ANKARA - EK) ANKARA

- Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı mesaiyi bitiminde sürücülerine zor anlar yaşattı ve trafiği durma noktasına getirdi. Ankaralılar uzun zamandır kar yağışına hasretti. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde şehrin merkezine ulaştı. Mesaiyi bitiminde hızını artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Etkisini iyice arttıran yağış şehrin farklı noktalarında trafiğe neden olarak durma noktasına getirdi. Bazı araçlar ise kayan yollarda kaza yaptı. Durma noktasına gelen trafikteki araç sürücülerinin araçlarından inerek karı seyrettiği görüntülendi. (ÖMR-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı