Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Magazin
Başkent, Derya Uluğ ile coştu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Başkent, Derya Uluğ ile coştu

Başkent, Derya Uluğ ile coştu

Konserden görüntü

Sosyal Medya Forma Normalleşme Irak 

-katılımcılar
-röportajlar
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlaması ile Başkentlileri “Büyükşehir Parklarda” adlı konser programları ile buluşturmaya devam ediyor. Altınpark'ta gerçekleşen ve ünlü sanatçı Derya Uluğ'un verdiği açık hava konserine Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte “Büyükşehir Parklarda” adlı konser programlarıyla Başkentlilere müzik keyfi sunmaya devam ediyor. Işın Karaca ve İsmail Altunsaray’ın konserleri ile başlayan ve Melek Mosso ile devam eden “Büyükşehir Parklarda” konser programlarının dördüncüsü Derya Uluğ ile sürdü. 17 Temmuz’da Altınpark’ta gerçekleşen Derya Uluğ’un konserine Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan açık hava konserine Derya Uluğ hayranları akın etti. Sesi, yorumu ve sahne performansıyla izleyenleri hayran bırakan Uluğ, sevilen şarkılarını Başkentliler için söyledi.

Ankara'ya uzun zamandır ilk kez bu konser için geldiğini belirten sanatçı Derya Uluğ, “Çok uzun bir süre oldu. Birkaç gündür konserlerdeyim ancak ilk halk konserim olacak. Ankara’yı çok özlemiştim, uzun zamandır gelemiyorduk. Çok heyecanlıyım. Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı