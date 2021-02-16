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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Başkent beyaza büründü, Kuğulu Park buz tuttu

Başkent beyaza büründü, Kuğulu Park buz tuttu

-Kuğulu Parktan

Yüzme Bild Uttu Yağan Kar Yağışı 

--Ulustan
--Kar yağışından
--Taksici ile röp

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da Pazartesi günü başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Cadde ve sokakları kaplayan kar yağışından kuğular da nasibini aldı. Ankara’da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Gece de devam eden kar yağışıyla cadde, sokak ve parklar beyaza büründü. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı zaman zaman tipiye dönerken Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı. Kuğular kar ile kaplandı Ankara’nın Çankaya, Keçiören, Mamak, Altındağ gibi merkez ilçeleri yoğun kar yağışının etkisinde kaldı. Kar yağışından, Kuğulu Park’ta bulunan kuğular da nasibini aldı. Üzerlerine yağan karlar ile kaplanan kuğu ve ördekler süs havuzunda yüzmeye devam etti. Meteoroloji uyardı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Bölge genelinin çok bulutlu aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilirken kar yağışının aralıklı olarak birkaç gün devam edeceğinin düşünüldüğü bildirildi.
Ayrıca yapılan açıklamada, vatandaşlar don ve buzlanmalara karşı da uyarıldı. “Lastikleri uygun olmayan araçlar trafiğe çıkmasın” Lastikleri uygun olmayan araçların trafiğe çıkmaması konusunda uyaran 20 yıllık taksi sürücüsü, Halil İbrahim Kavlak, “Yollarda genelde buz sorunu görülüyor. Kar yağışı berekettir. Barajlarımız suyla doluyor. Bu yaz için kuraklığın son derece çetin geçeceği söyleniyor. Karın yağmasıyla herhalde bu kuraklığa çözüm olacağını düşünüyorum” dedi.

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