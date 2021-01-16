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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Başken'te şüpheli ölüm

Başken'te şüpheli ölüm

-Olay yerinden görüntü

Şüpheli Ölüm Bild 

--Polis ekiplerinin çalışması

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Sincan Mareşal Çakmak Mahallesi Serin Sokak 22/11 numarada tek başına yaşayan Hanifi Taner'den (59) haber alınamaması üzerine yakınları tarafından Sincan Plevne Merkez Karakolu'na ihbarda bulunuldu. İhbarı değerlendiren ekipleri Hanifi Taner'in cansız bedeni ile karşılaştılar. Taner'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin yapılan otopsiden sonra belirleneceği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (GE-BC -
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