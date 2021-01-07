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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkanın verdiği zammı duyan personel sevinçten havalara uçtu

Başkanın verdiği zammı duyan personel sevinçten havalara uçtu

Sözleşme imzalama görüntüleri

Toplu İş Sözleşmesi Helal Davul Zurna Yeni Yıl 

-Belediye personelinin sevinme görüntüleri

( BURSA )- Küçük ilçenin bonkör başkanı BURSA

- Büyükorhan Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Korkmaz, belediye çalışanlarına yeni yıl için yüzde 40'a varan zam müjdesi verdi. Büyükorhan Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediyede çalışan 35 personel için yapılan sözleşme ile Büyükorhan Belediyesi, personel maaşlarına yüzde 40’a varan oranlarda bir iyileştirme yaptı. Bin 158 lira zam ile birlikte Büyükorhan Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 452 liraya yükseldi. Belediye çalışanları sevinçlerini davul zurna çalıp, meşaleler yakarak kutladı. Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, ''Bugün itibariyle güzel bir sözleşmeye imza attık. Personelimize en düşük maaş ücretimiz 3 bin 452 lira oldu. Yani 1158 lira zam yapmış olduk. Maaş ödeme sıkıntısı çektiğimiz günlerden bizi bu günlere getiren Rabbim'e hamd ediyorum. Cenab-ı Allah bizlere bu imzaladığımız sözleşmeyi sıkıntı yaşamadan sizlere ödemeyi, sizlerin de alın teri dökerek hak ettiği bu parayı eşi ve çoluk çocuğuyla helalinden yemeyi nasip eylesin.'' dedi.

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