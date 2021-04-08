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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkan Zolan'dan yüreklere dokunan paylaşım

Başkan Zolan'dan yüreklere dokunan paylaşım

drone görüntüsü

Ölümsüz Sosyal Medya Şehit Cennet Anıt Mezar 

-Başkan Zolan'dan detay
-konuşma
-detaylar

( DENİZLİ )- Başkan Zolan: "Şehitler, unutursan ölür" DENİZLİ

- Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın 100 yıl önce Çivril ilçesinin Cabar Köyü'nde katledilen 83 vatandaşı andığı paylaşım yüreklere dokundu. “Şehitler, unutursan ölür” diyen Başkan Zolan, "Onun için biz onları unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı. Denizli'nin Çivril ilçesindeki Cabar Mahallesi'nde Milli Mücadele sırasında Yunan işgal kuvvetlerince katledilen 83 kişinin mezarı geçtiğimiz günlerde Denizli Büyükşehir Belediyesince, anıt mezarla ölümsüzleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’nin ilk milli mücadele şehitliği olarak kayıtlara geçen Cabar Milli Mücadele Şehitliği ve Anıtı'nın açılış görüntüleri ile sosyal medya hesaplarından yüreklere dokunan bir paylaşımda bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçıları tarafından seslendirilen Cabar Ağıtı eşliğinde yapılan paylaşımda Başkan Zolan'ın "Ne zaman ölür şehitler? Unutursan ölür, emanetine sahip çıkmazsan ölür. Onun için biz onları unutmayacağız, unutturmayacağız. Gelecek nesillere aktaracağız, emanetlerine sahip çıkacağız" dedi.
“Aziz şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun” Emanetlere sımsıkı sahip çıkacaklarını belirten Başkan Osman Zolan'ın "Cabar Katliamı’nın 100. yıldönümünde Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, ecdadımızın emanetine sımsıkı sahip çıkıp Denizli'nin ilk milli mücadele şehitliği olan Cabar Milli Mücadele Şehitliği ve Anıtı’nı yaptık. Aziz şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun" şeklinde yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.
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