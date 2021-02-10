- Başkan Zolan'dan MHP'ye ziyaret

-Başkan Zolan ve protokolünden görüntü

-Başkan Zolanın açıklamasından görüntü

-MHP İl Başkanlığından görüntü

-MHP İl Başkanı açıklamasından görüntü

-Hatıra fotoğrafı çekilmesinden detay görüntü



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP Denizli İl Başkanı Ziya Gökalp ve yönetimini ziyaret etti. Zolan, “Ülkemize ve şehrimize, birlikte hizmet etmeye devam etmeyi Allah'ım bizlere nasip etsin” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP Denizli İl Başkanı Ziya Gökalp ve yönetimini ziyaret etti. Görevine yeni başlayan İl Başkanı Gökalp ve yönetimini kutlayan Başkan Zolan, "Çok şükür birlikte milletin değerlerine, vatana, bayrağa, ezana sahip çıkma noktasında bir yürüyüşümüz oldu. Ülkemize ve şehrimize, birlikte hizmet etmeye devam etmeyi Allah'ım bizlere nasip etsin. İnsanlarımıza ayırt etmeden hizmet etme anlayışımız daim olsun inşallah" dedi.

MHP'nin 52. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, kurulduğu günden beri milletin değerleri ve ülkenin geleceği konusunda en üst düzeyde çalıştığını ifade eden Başkan Zolan, şunları kaydetti, "Kuruluştan bugüne emek veren gayret gösteren herkese şükranlarımızı sunuyor, başta Başbuğ Alparslan Türkeş olmak üzere hakkın rahmetine kavuşan herkesin mekanları cennet olsun inşallah” diye konuştu.

"Çok güzel hizmetler yapıyorsunuz" MHP İl Başkanı Gökalp ise partilerinin kuruluş yıldönümü olmasından dolayı bugünün kendileri için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Cumhur ittifakında inşallah sonuna kadar beraberiz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Çok güzel hizmetler yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızla beraber, biz de burada temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Allah hepimizin yolunu açık esin, başarılara ulaştırsın, muvaffak eylesin" ifadelerini kullandı. (EEP-MB-Y)



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