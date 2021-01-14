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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başkan Zolan: 'Bu şehir hepimizin'

Başkan Zolan: 'Bu şehir hepimizin'

Başkan Zolan açıklamasından görüntü

Başsağlığı Allah 

-Muhtarlar Derneği başkanından görüntü
-Ziyaretten görüntü

( DENİZLİ ) Başkan Zolan: "Bu şehir hepimizin"- Muhtarlar Derneği'nden Başkan Zolan'a ziyaret DENİZLİ

- Türkiye Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Osman Yüreci ve yönetimi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Denizli'nin geldiği noktaya birçok şehrin imrenerek baktığını anlatan Başkan Zolan, "Vatandaşımızın sıkıntısı azaltarak yolumuza devam etmeliyiz" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Osman Yüreci ve yönetimini kabul etti. Başkan Zolan, burada yaptığı konuşmada kısa süre önce hayatını kaybeden Dernek Başkanı Adnan Kuloğlu'na Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi. Muhtarlığın çok zor bir iş olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Mahallelerin en yetkilisi muhtarlardır ve her sıkıntıda sizlerin kapınız çalınır. Sizler de sorunların çözümü için konuları bizlere aktarırsınız ve sürekli koşturursunuz. Sizler bizim elimiz kolumuz, gözümüz kulağımızsınız. Göremediklerimizi, duymadıklarımızı bizlere iletiyorsunuz. Bizler de sizlerin gayreti ile sıkıntıları, talepleri yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Denizimiz örnek bir şehir haline geldi. El ele kol kola verdik, vatandaşlarımızın desteğiyle, güveniyle emanete sahip çıkmak için hep beraber çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz inşallah" dedi.
"Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" Şehirde mutluluğu ve huzurun hakim olmasını dileyen Başkan Zolan, "Allah'ım nazarlardan korusun, güzelliklerimiz artarak sürsün. En önemlisi de birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Bu şehir hepimizin. Bu şehirde huzur içinde, mutluluk içinde yaşamayı Allah'ım hepimize nasip etsin. Bizler de bu şehirdeki huzuru, mutluluğu hakim kılmak, aynı zamanda güzellikleri artırarak, vatandaşımızın sıkıntısı azaltarak yolumuza devam etmeliyiz. Bu konuda bize en üst seviyede yardımcı olacak, işimizi kolaylaştıracak olanlar muhtarlarımızdır. Allah'ım yolunuzu açık etsin" diye konuştu.
Öte yandan Yüreci ise, Denizli için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek destekleri için Başkan Zolan'a teşekkür etti.
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