Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Başkan Yücel Yılmaz yangın bölgesinde
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkan Yücel Yılmaz yangın bölgesinde

Başkan Yücel Yılmaz yangın bölgesinde

Kaz Dağlarında yangın söndürme çalışmaları

Yangın Gesi Allah Helikopter Yangına Müdahale 

-Başkan Yılmaz'ın açıklaması
-Vali Şıldak'ın yangın hakkında telefonla bilgi vermesi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda tek noktada çıkan yangını söndürme çalışmalarına Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da katıldı.
Kazdağları'nda çıkan yangına 3 uçak, 12 helikopter havadan müdahale ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makineleri ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de yangına müdahaleye başladı.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey'de bölgeye giderek çalışmaları yakından takip ediyor. Başkan Yılmaz yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinesine girerek , gerekli takviye unsurlarımızla bekliyoruz. İnşallah havadan söndürme çalışmaları olumlu sonuç verir. Yer söndürme çalışmalarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri olarak arozözlere su taşıma ve ikmal için Milli Parkların orta yerinde bekliyoruz. İnşallah helikopterle yangın söner" dedi.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı