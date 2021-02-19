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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkan Yüce’den kurum ve kuruluşlara kandil ziyareti

Başkan Yüce’den kurum ve kuruluşlara kandil ziyareti

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Polis Kabak Tatlısı Karya Kandil İtfaiyeciler 

-Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin kandil ziyaretleri
-Ziyaretler esnasında yapılan sohbetler

( SAKARYA )- Kandil simidi ve kabak tatlısı hediye etti SAKARYA

- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Regaip Kandili münasebetiyle kısıtlama saatinde görev başında olan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelle bir araya geldi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Regaip Kandili münasebetiyle kısıtlama saatinde görev başında olan kurum ve kuruluşları ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında ilk olarak Adapazarı ilçesinde bulunan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü personellerini sonrasında ise aynı ilçede bulunan Zabıta Şube Müdürlüğü personellerini ziyaret etti. Sakarya İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiyeciler ile de bir araya gelen Başkan Yüce daha sonrasında ise Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi’nde bulunan polis uygulama noktasıyla Hızır İlyas Karla Mücadele ekibiyle buluştu. Hoş sohbet çerçevesinde geçen gerçekleşen kandil ziyaretlerinde ise Başkan Yüce, kısıtlama saatlerinde görev başında olan kolluk kuvvetleri ve personellere kandil simidi ile kabak tatlısı hediye etti.
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