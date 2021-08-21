- Başkan Yılmaz’dan çocuklara sürpriz



- Yıldırım Belediyesi’nin, hızla gelişen teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatılması ve çocuklara öğretilerek sevdirilmesi amacıyla düzenlemiş olduğu ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 7’ncisi Bağlaraltı Mahallesi Pazar Alanı’nda düzenlenen şenliğe yaklaşık 300 çocuk katıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın da katıldığı etkinlikte minikler seksek, halat çekme, yağ satarım, istop, sandalye kapmaca, çuval yarışı gibi oyun ve yarışmalarla unutulmaz bir gün geçirirken, Nasreddin Hoca kostümlü anlatıcıdan da Anadolu masalları dinlediler. Temenyeri Parkı, Ulus Meydan Parkı, Vakıf Parkı, Mimar Sinan Parkı, Adnan Menderes Ortaokulu, Teferrüç Parkı ve Bağlaraltı Mahallesi Pazar Alanı’nda sosyal mesafe ve maske kurallarının gözetilerek uygulandığı Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği’ Yıldırım’ın diğer mahallelerinde de önümüzdeki haftalarda devam edecek. “Geleneksel sokak oyunlarını yaşatıyoruz” Bağlaraltı Mahallesi’nde miniklerle keyifli vakit geçirdiğinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: “Çocuklarımıza sokak oyunlarını öğreterek sevdirmek için mahallelerimizde “Geleneksel Sokak Oyunları”nı yaşatıyoruz. Kültürel zenginliklerimizi barındıran etkinlikler ile evlatlarımızın özlerine sadık kalmaları ve içinde bulundukları çağın donanımına uygun etkinlikler ile de eğlenmelerini amaçlıyoruz. Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği ile yaklaşık 2500 minik yüreğe dokunduk. Daha nicelerine ulaşmaya devam edeceğiz. Her şey Yıldırım’ın geleceği olan evlatlarımız için. Bugün 7’nci durağımız olan Bağlaraltı Mahallesi Pazar Alanı’nda yaklaşık 300 çocuğumuz ile doyasıya eğlendik. İnşallah hedefimiz Yıldırım’ın 69 mahallesindeki çocuklarımıza ulaşıp yüreklerine dokunmak” ifadelerini kullandı. “Çocuklarımızın geleceklerini birlikte şekillendireceğiz” İnsana dokunan projeleri önemsediklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik olanlarını ise ayrı değerlendiriyor ve uyguluyoruz. Çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek sağlamak için Kış ve Yaz Spor Okulları düzenliyoruz. Bu eğitimlerle binlerce çocuğumuz sporla buluşma imkanı buluyor. Ayrıca ilçemize çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri parklar kazandırıyoruz. Erikli Çocuk Aktivite Merkezi’mizde annelerimiz ve çocuklarımızın kaliteli zaman geçirmesi için yapmış olduğumuz aile etkinliklerini sürdürüyoruz. Bununla birlikte ilçemize çocuklarımız için model mekanlar kazandırmak için çalışmalarımız son hız devam ediyor. MollaYegan Çocuk Aktivite Merkezi’miz ile Yıldırımlı binlerce çocuğumuza kaliteli eğitim vereceğiz. Barış Manço Kültür Merkezi’mizde “Adam Olacak Çocuklar”ımıza robotik kodlama ve yazılım hizmeti vereceğiz. Evlatlarımız için daha nice hizmetleri hayata geçirip geleceklerini birlikte şekillendireceğiz” dedi.

(AMŞ-SD-Y)

