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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkan Yıldız’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı doğum günü hediyesi

Başkan Yıldız’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı doğum günü hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişinden detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Doğum Günü 


- Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67'inci doğum gününü özel bir video kliple kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü sosyal medya platformlarında gündem oldu. On binlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla Twitter'da "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle kutlama mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı doğum günü paylaşımı ise siyasete ilk adımını attığı Beyoğlu’ndan geldi. Erdoğan’ın Kasımpaşa’dan başlayan siyasi mücadelesi anlatıldı Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 67'inci doğum günü için özel video klip hazırlattı. 26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasımpaşa’dan başlayan siyasi mücadelesinden önemli kesitlerin yer aldığı video klipte, Başkan Yıldız 'Ben Recep Tayyip Erdoğan' adlı şiiri seslendirdi. Başkan Yıldız’ın sosyal medya hesaplarından "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle paylaşılan video klip kısa sürede büyük beğeni topladı.
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