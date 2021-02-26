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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkan Yazıcı’dan çöp yığınlarına esprili gönderme

Başkan Yazıcı’dan çöp yığınlarına esprili gönderme

Temizleme çalışmalarından detay

( İSTANBUL )- Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Heykeli dikilecek insanlarsınız” İSTANBUL

Sosyal Medya 


- Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, son günlerde yazılı, görsel ve sosyal medyada gündem olan, İstanbul’daki bazı ilçelerde sokaklarda oluşan çöp yığınlarına esprili cevap geldi. Başkan Yazıcı, Tuzla sokaklarında temizlik yapan personelin videolarını sosyal medya hesabından paylaşarak, Temizlik personeline ‘Heykeli dikilecek insanlarsınız’ dedi.
Paylaşım sosyal medyada geniş yankı buldu. İstanbul’un bazı ilçelerinde son günlerde sokaklarda görülen çöp yığınları yazılı, görsel ve sosyal medyada geniş yer bulurken, vatandaşlar arasında; 90’lı yılların başına gerimi dönüyoruz? sorusunu akla getirdi. ‘Heykeli dikilecek insanlarsınız’ Bu durumu Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya platformu Twitter üzerinden esprili bir video ile paylaştı. Başkan Yazıcı, Kemal Sunal’ın Çöpçüler Kralı filminden akıllarda kalan müzik eşliğinde temizlik yapan personelin videosunu paylaştı. Başkan Yazıcı, personellerine ‘Heykeli dikilecek insanlarsınız’ diyerek tebrik etti. Başkan Yazıcı’nın bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu. (MB-
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