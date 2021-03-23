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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Başkan Yazıcı’dan 65 yaş üstü büyüklere ziyaret

Başkan Yazıcı’dan 65 yaş üstü büyüklere ziyaret

-Başkan Yazıcı’nın 65 yaş üstü büyükleri ziyaret etmesinden detaylar

Misyon 

--Dr. Fatma Yazıcı’nın 65 yaş üstü büyükleri ziyaretinden detaylar
--65 yaş üstü büyüklerden detaylar
--Başkan Yazıcı’nın açıklamaları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 18-24 Mart’ta kutlanan Yaşlılar Haftası nedeniyle Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu üyelerinden Dr. Fatma Yazıcı Tuzla’da yaşayan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı, "Bugün yine 3 tane evimizi ziyaret ettik. Allah onlardan razı olsun. Büyüklerimizin dualarını almak, tecrübelerini paylaşmak bizim için her zaman çok önemli bir kriter olmuştur” dedi.
Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da 18-24 Mart’ta kutlanan Yaşlılar Haftası Tuzla’da da kutlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu üyelerinden Dr. Fatma Yazıcı, ilçede yaşayan ve Gönül Elleri Çarşısı Yaşlılar Komisyonu tarafından takibi yapılan 65 yaş üstü büyükleri evlerinde ziyaret etti. Başkan Yazıcı, 65 yaş üstü büyüklere çiçek ve meyve sepeti hediye etti. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yapılan ziyaretlerde, pandemi nedeniyle evlerinde bulunan 65 yaş üstü büyüklere yalnız olmadıkları hissettirildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada,” Bugün yine 3 tane evimizi ziyaret ettik. Allah onlardan razı olsun. Büyüklerimizin dualarını almak, tecrübelerini paylaşmak bizim için her zaman çok önemli bir kriter olmuştur “Onların dualarını aldık” Yaşlılar Haftası nedeniyle ziyaretlerimiz oluyor. Bugün yine 3 tane evimizi ziyaret ettik. Allah onlardan razı olsun. Büyüklerimizin dualarını almak, tecrübelerini paylaşmak bizim için her zaman çok önemli bir kriter olmuştur. Büyüklerimizin bilgi ve birikimi ile beraber, geleceğe her zaman hazırlıklı olmak gençlerimizi de Yaşlılar Haftası münasebetiyle büyüklerimize saygı çerçevesinde en iyi noktaya gelmesini arzu ediyorum. Biz örnek olacağız, onların dualarını aldık. Teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun” dedi.

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