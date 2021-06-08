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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Başkan Yavaş’tan Başkentlilere spora davet

Başkan Yavaş’tan Başkentlilere spora davet

spor yapanlar

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( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha sağlıklı bir toplum anlayışıyla Başkentlileri spor yapmaya davet etti Sosyal medya hesapları üzerinden “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla vatandaşları spor yapmaya çağıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İnsan sağlığı her zaman önceliğimiz. 20 parkımızda uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde spor faaliyetleri düzenliyoruz. Ankara’mızda geleceğe emin ve sağlıklı adımlar ile yürümeye devam edeceğiz” dedi.
Sağlıklı toplum için Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri, haftanın 6 günü 7.30-11.00 saatleri arasında Başkentlilere 20 parkta spor eğitimi verecek. Parklardaki spor malzemelerinin kullanımı konusunda yardımcı olacak olan eğitmenler, esneme hareketlerinden çeşitli spor faaliyetlerine kadar vatandaşların sorularını da yanıtlayacak. “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla vatandaşları bilgilendirecek olan eğitmenler 8 Haziran’dan itibaren 7’den 70’e parklara gelen Başkentlilerle birlikte spor yapmaya başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden de paylaşılan şu parklarda haftanın 6 günü 7.30-11.00 saatleri arasında spor faaliyetleri gerçekleştirilecek: Demetevler Parkı, Pamuklar Vadisi Parkı, Cemre Parkı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Öveçler Vadisi Dinlenme Alanı, Adnan Ötügen Parkı, Kurtuluş Parkı, Seğmenler Parkı, Dikmen Vadisi 3. Etap, Dikmen Vadisi 1-2. Etap, Göksu Parkı, Avrupa Birliği Parkı, Gençlik Parkı, Anıtpark, Şafaktepe Parkı, Gökçek Parkı, Esertepe Dinlenme Alanı, Kuşcağız TOKİ Blokları (90829 Ada) çevresi, Harikalar Diyarı, Törekent Metro İstayonu Yanı Park Alanı. (ALİ-
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