Başkan Vekili Aslan’dan öğrencilere spor malzemesi desteği

-Spor merkezinden detaylar

-Spor malzemeleri detayları

-Açıklamalar



( VAN ) - VAN



- Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediye bünyesinde bulunan ‘Karşıyaka Spor Akademisi’nde öğrencilere spor malzemesi dağıttı.

Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kısa süre önce ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik spor akademisi açılmıştı. Karşıyaka Mahallesi’nde açılan ve ilk etapta 10 ile 14 yaş aralığındaki çocuklara basketbol ve futbol okulu olarak hizmet verecek olan akademi, daha sonra farklı branşlarla eğitim kapsamını genişletecek. Eğitimlere başlayan Karşıyaka Spor Akademisinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan nezaretinde 225 sporcuya ayakkabı, şort, tişört, eşofman takımı ile çanta, spor ayakkabı, krampon ve top dağıtımı yapıldı. “Çocuklarımızla, gençlerimizle bir araya gelip ligler kuracağız” İpekyolu Belediyesinin sosyal ve sportif aktivitelere çok önem verdiğini aktaran Başkan Vekili Aslan, “İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizle bir araya geldik. Burada futbol ve basketbol ile ilgilenen sporcu arkadaşlarımıza malzeme dağıtımı gerçekleştirdik. Umarım bura bir başlangıç olacak, bundan sonra Karşıyaka’da, Bostaniçi’nde, Yalı’da, Buzhane’de, şehrin merkezi ve kırsal mahallelerinde çocuklarımızla, gençlerimizle bir araya gelip ligler kuracağız. Beraber maç yapacağız. Umuyorum ki ilimizden, ilçemizden farklı branşlarda Türkiye’yi uluslararası mecralarda temsil edebilecek başarılı sporcular yetişir” dedi.

Sporcular da İpekyolu Belediyesine ve Başkan Vekili Sinan Aslan’a sunulan imkanlar ve malzeme desteği için teşekkür etti.



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