Başkan Utku Gümrükçü muhtarlarla buluştu

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( İZMİR ) İZMİR



- Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Çiğli’nin 26 muhtarıyla bir araya geldi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün ev sahipliğinde Akvaryum Kafe Restoran’da düzenlenen Muhtarlar Günü toplantısına Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, Çiğli İlçe Emniyet Müdürü Fevzi Yurtseven, belediye bürokratları ve mahalle muhtarları katıldı.

Mahalle muhtarlarının görüş ve önerilerinin de dinlendiği etkinlikte Başkan Gümrükçü tarafından muhtarlara görev yaptıkları mahallenin kroki haritası ile Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrağının yer aldığı kolaj çalışması hediye edildi. Başkan Gümrükçü’den muhtarlara birlik mesajı Yerel yönetimlerde hizmetin halka ulaşması noktasında muhtarların çok önemli sorumluluklar taşıdığını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Çiğli’mizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yolları üretmek amacıyla muhtarlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu doğrultuda periyodik aralıklarla bir araya gelerek durum değerlendirmelerinde bulunuyoruz. Bugün de Muhtarlar Günü nedeniyle siz değerli muhtarlarımızla buluştuk. Bir arada olmaya devam edeceğiz. Çiğli’mizi birlikte çalışarak çok daha modern ve yaşanabilir bir kent yapacağız. Tüm muhtarlarımızın bu güzel gününü bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Kaymakam Çıtak, muhtarlara teşekkür etti Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak da muhtarların önemli bir hizmeti yerine getirdiğini belirterek “Seçimle iş başına gelen, hizmette ilk adımı oluşturan önemli görevler üstelenen muhtarlarımızın gününü kutluyor, hepsine başarılar diliyorum. Covid-19 ile de yaptıkları mücadele için hepsine teşekkür ediyorum. Çiğlimizin muhtarları görevlerini öz veriyle yerine getirerek sorunları üst makama iletmede eksiksiz hizmet veriyorlar” diye konuştu.

Kaymakam Kaya Çıtak ile Başkan Utku Gümrükçü, tüm muhtarlar adına Çiğli Muhtarlar Gücü Derneği Başkanı Hıdır Işık’a 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak çiçek takdim etti.



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