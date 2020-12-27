Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Başkan Uçar'dan anlamlı video

Başkan Uçar'dan anlamlı video

klipten görüntüler

Sosyal Medya Irak 

-şiir okunması

( ERZURUM ) ERZURUM

- Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi'nin gönüllü gençleri İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84. yıl dönümü nedeniyle anlamlı bir video hazırladı. Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, paylaşımında, ‘İstiklal Marşı’mızı gelecek nesillere miras bırakan, büyük mütefekkir, İstiklal Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’u vefatının 84. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu anlamlı video ile Asım’ın nesli Akîf’in peşinde olduğunu bize tekrar hatırlattı.’ İfadelerine yer verdi. Paylaşım sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement