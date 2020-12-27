Başkan Uçar'dan anlamlı video

-şiir okunması



( ERZURUM ) ERZURUM



- Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi'nin gönüllü gençleri İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84. yıl dönümü nedeniyle anlamlı bir video hazırladı. Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, paylaşımında, ‘İstiklal Marşı’mızı gelecek nesillere miras bırakan, büyük mütefekkir, İstiklal Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’u vefatının 84. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu anlamlı video ile Asım’ın nesli Akîf’in peşinde olduğunu bize tekrar hatırlattı.’ İfadelerine yer verdi. Paylaşım sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.



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