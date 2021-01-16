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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Başkan Tulup’tan Bakan Dönmez’e madenci heykeli hediyesi

Başkan Tulup’tan Bakan Dönmez’e madenci heykeli hediyesi

- Ziyaretten detaylar

Enerji Santrali Lyon Hatıra Fotoğrafı Forma 

-- Bakan Dönmez’e madenci heykeli ve forma hediyesinden detay

( MANİSA ) MANİSA

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup’u makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Tulup, Bakan Dönmez’e madenci heykeli hediye etti. Manisa’da yaklaşık 1700 kişiye istihdam sağlayacak, 2,5 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak 1 termik ve 3 jeotermal enerji santralinin resmi açılışını gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa programı kapsamında Soma Belediye Başkanı Ali Tulup’u ziyaret etti. Ziyarette Başkan Tulup, Bakan Dönmez’e ilçede yaptıkları hizmetlerden ve gelecek için planladıkları projeleri anlattı. Bakan Dönmez de Soma’nın kendileri için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayarak, gelişimi ve kalkınması için tüm desteği sağlayacaklarını belirtti.
Ziyarette Bakan Dönmez’e Somaspor forması ve madenci heykeli hediye edilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi. Bakan Dönmez’in Soma Belediyesi ziyaretinde, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, ilçe belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları da hazır bulundu. (ÖND-
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