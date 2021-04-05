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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkan Tahmazoğlu’ndan pandemi denetimi

Başkan Tahmazoğlu’ndan pandemi denetimi

İş yerine girişten detaylar,

Allah Hijyen Denetimi Zabıta Trol 

-Denetimlerden detaylar,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında zabıta ekipleri ile birlikte korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Tahmazoğlu, esnafı da ziyaret ederek kurallarla ilgili bilgiler verdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Şahinbey Belediyesi ekipleri, Başkan Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte fırsatçılara göz açtırmamak için fiyat denetimi ile vatandaşların sağlığı için hijyen denetimi yaptı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, “İlçe genelinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bir yandan dezenfekte çalışmaları yaparken, diğer taraftan da Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, maske, mesafe ve hijyen denetimlerini gerçekleştiriyor. Şahinbey Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerimiz 365 gün 24 saat aralıksız bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. Yapmış olduğumuz denetimler halkımızın daha sağlıklı ürünlere ulaşabilmeleri ve iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek için yapılıyor. Korona virüsünden dolayı hijyen kurallarına daha dikkat edilmesi gerekiyor. İlçemiz genelinde denetimlerimiz ve ortak kullanım alanlarındaki dezenfekte çalışmalarımız devam edecek. Halkın sağlığı her şeyden önemli. Onun için hep birlikte ülkemizde ve dünyada hızlıca yayılan bu salgını temizlik ve hijyen kurallarına uyarak atlatacağız inşallah” diye konuştu.

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