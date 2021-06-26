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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Başkan Taban gençlerle buluştu

Başkan Taban gençlerle buluştu

Görüntü. Gençlerle başkan buluşması, konuşmalar, gitar resitali, detaylar

( BURSA ) - BURSA

Sınav Öğrenciler 


- İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban belirli aralıklarla yapılan ‘Çaylar Başkandan’ buluşmaları kapsamında Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi. Şehirde yaşayan her yaştan bireyle bir araya gelerek fikir ve görüşlerini alan Belediye Başkanı Alper Taban, belirli aralıklarla yapılan gençlik buluşmalarını sürdürüyor. Çaylar Başkandan sloganıyla daha önce de farklı lokasyonlarda öğrenciler ve gençlerle bir araya gelen Alper Taban, Cuma günü YKS sınavına girecek öğrencilerin ağırlıkta olduğu bir grupla Gençlik Merkezinde buluştu. Sosyal medya hesaplarından yapılan davet üzerine Cuma günü 17.00’da Kültür Sanat ve Gençlik Merkezine gelen öğrenciler, Başkan Taban ile yaklaşık 1 buçuk saat süren bir sohbet gerçekleştirdi. YKS sınavından gençlerin hedeflerine, şehirle ilgili beklenti ve hayallerden geleceğe dair planlara pek çok konunun sohbet ortamında masaya yatırıldığı buluşmada, öğrencilere çay, kahve ve tatlı ikramları da yapıldı. Gençlerle buluşma programına gitarıyla katılan bir genç, seslendirdiği şarkılarla kulakların pasını sildi. Şiirler ve şarkılarla süslenen programda gençler merak ettiklerini Başkan Alper Taban’a sordu, Başkan Taban da şehirle ilgili gençlerin görüş ve önerilerini dinledi. Karşılıklı sohbet sırasında geleceğin İnegöl’ünün temellerini atacak öneriler, gençlerin hayalleri dinlendi. Başkan Taban, YKS sınavına girecek tüm öğrencilere bu vesileyle başarı dileklerini iletti. (SA-İHS)
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