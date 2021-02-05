Başkan Sayan: “Teröre karşı Ağrı Dağı gibi başımızı dik tutalım”

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( AĞRI ) AĞRI



- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Dağı’nın Kış Tırmanışlarına Açılış Programı'nda, teröre karşı el ele verip teröre dur deme çağrısında bulundu.Belediye Başkanı Savcı Sayan, dün gerçekleştirilen Ağrı Dağı’nın Kış Tırmanışlarına Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, teröre tepki gösterdi. Başkan Sayan, vatandaşlara teröre karşı dur deme çağrısında bulunarak, teröre meydan okuyacaklarını dile getirdi.Birlik ve beraberliği bozmaya çalışanlara karşı koymak gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, terörle mücadele edip devletin gücüne güç katacaklarını vurgulayarak, “Yıllardan beri ülkemizi rehin almak isteyen güçlerin taşeronluğunu yapan terör örgütleri, dünyanın en güzel dağını bize zehir ettiler. O çiçekleri, o sevdaları, o suları, o çeşmeleri tatmamıza engel oldular. Bizi yok etmeye çalışanlara, kardeşliği bozmaya çalışanlara, bu dağları bize zehir etmeye çalışanlara yeter diyelim. Bu bize Kürtlüğümüzü kaybettirmez. Biz Kürtlüğümüzü Kürtler hakkında tek kelime bilgisi olmayanlardan mı öğreneceğiz. Gelin buna biz destek olalım, devletimizin gücüne güç katalım. Korkmayacağız. Destan okuyacağız, meydan okuyacağız. Birisi gelip bizden çocuğumuz alıyorsa, evladımızı alıp götürüyorsa, ilimizi bozuyorsa ve ilçemizi bozuyorsa, tarihi ve turistik yerlerinizi yok ediyorsa korkmayacağız. Biz eğer kendimize güvenmezsek, bunlara karşı koymazsak bunlar gün gelecek bizim yaşamımızı da kısıtlayacaklar. Bu yüzden benim Doğubayazıtlı kardeşlerimden ve Ağrılı hemşerilerimden ricam gelin el ele verelim. Önce ilimizin başına musallat olan terör olaylarına dur diyelim. Ağrı Dağı gibi başımızı dik tutalım“ ifadelerine yer verdi.Başkan Sayan sözlerine şu şekilde devam etti:“Bizim çocuklarımız siyah elbise giyip cezaevine gireceğine siyah cübbe giyip avukat olsunlar. Bizim çocuklarımız beyaz kefen giyip mezara gireceklerine beyaz önlük giyip doktor olsunlar. İşte bunu istemiyorlar, bizi yok etmek istiyorlar. Dertleri Kürt falan değildir. Kürtlerin dostu falan da değiller. Kürtlerin dostu olan Kürtlerin annelerini ağlatır mı. Diyarbakır annelerini görüyorsunuz. Bir annenin evladının kaybolması ne kadar büyük bir zulümdür bunu hepimiz biliyoruz.“



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