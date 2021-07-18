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Başkan Sayan, kurbanını Kızılay’a bağışladı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Başkan Sayan, kurbanını Kızılay’a bağışladı

Başkan Sayan, kurbanını Kızılay’a bağışladı

Belediye Başkanı Savcı Sayan açıklaması

( AĞRI ) AĞRI

Farkındalık Helal 


- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kurban hissesini Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesine bağışladı.Kurban Bayramı öncesinde Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ile bir araya gelen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bu yıl kurban hissesini Kızılay’a bağışladığını söyleyerek, "Ben kurbanımı Kızılay’a bağışlıyorum. Kızılay’ın çalışmalarını yakinen takip ediyorum, özellikle Ağrı’daki Kızılay’ın çalışanlarına ve yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir farkındalık oluşturdular. Ağrı Kızılay Türkiye’de bir numara, bende bir Ağrılı olarak kurbanımın Kızılay vasıtasıyla kesilmesini istiyorum, yerine ulaşacağından eminim. Çünkü Kızılay bizim ilimizde ne kadar fakir fukara ve ne kadar aileye ulaştığını çok yakinen takip ediyorum. Biliyorum dört dörtlük bir hizmet veriyorlar, Allah onların yar ve yardımcıları olsun, helali hoş olsun” şeklinde konuştu.

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