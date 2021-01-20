Başkan Sayan, karla mücadele çalışmalarını denetledi

-Ekiplerin çalışmaları



( AĞRI ) AĞRI



- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ana arter ve ara yolları kardan arındırarak toplanan kar kütlelerini şehir dışına taşıyan karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını denetledi. Ağrı’da bir süredir kar yağışının etkili olması nedeniyle, karla mücadele ekipleri kar temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Devam eden karla mücadele çalışmalarını denetleyen Belediye Başkanı Sayan, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanların hızlı bir şekilde temizlenmesi için ekiplere talimat verdi. Etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin sahada yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Ağrı’da 4 gün boyunca yoğun bir kar yağışı var. İlimizde büyük ölçekte etkilendi. Cadde ve sokaklarda iş makineleri tarafından toplanan karlar adeta dağ yığınına dönmüş durumda. Ekiplerimiz, 7 gün 24 saat aralıksız olarak çalışıyorlar. Benim de katıldığım çalışmalarda saat 04’e kadar, telsizlerimizle birbirimizi organize ettik. Ağrılı kardeşlerimizden sabır bekliyorum, durmadan çalışıyoruz. Bütün iş makinelerimizi sahaya sürdük. Diğer birimlerde ki makinelerimizi çalışmalara kattık. İş makinesi konusunda zengin bir havuz oluşturduk. İnşallah en kısa zamanda her tarafı kardan temizlemiş şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz. Ağrılı kardeşlerimden bu konuda biraz sabır bekliyorum. Gerçekten büyük bir kar yağışı sonucunda kar yığını var. Bütün ekibime teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık gece gündüz demeden çalışıyorlar. Hiç uyumuyorlar desem yalan olmaz. Dün gece de aynısını gördüm. Bundan sonrada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun.” diye konuştu (MG-



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