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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Başkan Sayan, kapı kapı dolaşarak vatandaşlara ekmek dağıttı

- Başkan Sayan, kapı kapı dolaşarak vatandaşlara ekmek dağıttı

-Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kapı kapı dolaşarak vatandaşlara ekmek dağıttı

Kar Yağışı Irak 

--Detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kapı kapı dolaşarak vatandaşlara ekmek dağıttı.
Belediye Başkanı Savcı Sayan, kent merkezinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin ikamet ettiği evleri ziyaret ederek hem sorunlarını dinledi hem de ekmek dağıttı.
Başkan Sayan, vatandaşlara pandemi nedeniyle evde kalmaları ve kurallara uymaları hususunda uyarılarda bulundu. Başkan Sayan’ın evlerine kadar gelerek kış şartlarının ağırlaştığı bu günlerde ekmek verdiğini gören vatandaşlar teşekkür etti. Etkisini gösteren kar yağışı sonrasında zor şartlarda yürüyerek bütün evlere ekmek götüren Başkan Sayan, "İhtiyacı olan herkesin yanındayız, daima her şartlarda kapılarını çalacağız. Ekmeği paylaşmak her şeyden daha değerlidir. "dedi.
Ağrılı vatandaşlar sokakta ekmek dağıtan Belediye Başkanı Savcı Sayan’a, kendilerini bu zor zamanda yalnız bırakmadığı için teşekkür etti. (MG-
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