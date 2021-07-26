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Başkan Sayan'a ait tarım arazisinde yangın çıktı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Başkan Sayan'a ait tarım arazisinde yangın çıktı

Başkan Sayan'a ait tarım arazisinde yangın çıktı

Yanan alandan detay

Tarım Yangın Tarım Arazisi 

-İş makinelerinden detay

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve akrabalarının köylerinde bulunan binlerce dönüm arazisi yandı. Tutak ilçesine bağlı Kargalık köyü civarında Belediye Başkanı Savcı Sayan ve akrabalarına ait binlerce dekar ekili tarım arazilerinde çıkan yangın tarım araçlarının yardımıyla uzun uğraşlar sonunda söndürüldü. (MG-AŞ-Y)
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