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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Başkan Say, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi

Başkan Say, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi

Millet kıraathanesi dışından görüntü

Hastalık Farkındalık Kıraathane At Çiftliği Down Sendromu 

-Belediye Başkanı İsmail Say'ın down sendromu çocuklarla ilgilenme görüntüsü
-Çocuklara hediye verilmesi
-Röportaj

( VAN ) VAN

- Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle down sendromlu çocuklarla bir araya geldi. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nde özel çocuklarla bir araya gelerek günlerini kutladı. Her canın özel olduğuna dikkat çeken Say, tüm çocukların topluma kazandırılmasının önemine değindi. “Kafamızdaki engelleri aştığımız zaman, tüm engelleri bir bir aşacağız” diyen Başkan Say, “Edremit’te ikamet eden çocuklarımızla bir araya geldik. Biraz önce hediyeleştik, yine profesyonel at çiftliğimizde çocuklar ata bindiler. Bizden sadece bir kromozon fazlaları var. Bunu bir hastalık olarak görmememiz lazım. Onlar da bizim içimizden, ailemizin bir parçasıdır. Bu anlamda farkındalık oluşturmak istedik. İnşallah yakın zamanda özellikle ilimizde down sendromuna ilişkin bir merkez açmayı düşünüyoruz. Edremit Engelsiz Merkezimizin bir parçası olarak yakın zamanda proje bittiğinde de bu çalışmayı duyuracağız. Kafamızdaki engelleri aştığımız zaman, tüm engelleri bir bir aşacağımızı düşünüyoruz. Down sendromlu çocuklarımızın özellikle ailelerini buradan selamlıyorum. Edremit Belediyesi olarak her daim yanlarındayız” dedi.

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