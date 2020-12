Başkan Şadi Yazıcı’dan İBB’ye kreş dersi

- Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülerek kabul edilmeyen ve bunun üzerine ‘İBB’nin kreş yapmasına engel’ başlıklı algı çalışmalarına cevap verdi. Başkan Yazıcı, yaptığı açıklamada İBB’nin Tuzla’da 88 adet parseli olduğunu belirterek” 88 tane parselinizin her birisine yapabilirsiniz. Ruhsatı da verebilirsiniz donatı alanlarında. Ruhsat verme yetkiniz var. Bunu bile sizi anlattık” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık Ayı Toplantıları, Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıların 2’inci oturumunda İBB’nin Tuzla’da yapmak istediği kreş için hazırlanan plan değişikliği teklifi de görüşüldü. Teklif imar kanununa aykırı olduğu için Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyeleri tarafından uygun görülmeyerek kabul edilmedi. Bunun üzerine oluşan ‘İBB’nin Tuzla’da yapmak istediği kreşler engelleniyor’ algı çalışmalarına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı cevap verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla’da kreş yapmak için 88 adet parselinin olmasına rağmen hala İmar Kanununa aykırı olan bir yerde fonksiyon değişikliği yapmak istemesinin iş bilmezlik olarak ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı. “Sizler hala İBB Meclisi’nden spor alanı olan bir yerin fonksiyonunu değiştirerek, illa buraya kreş yapmaya çalışmak, bir işi yapmamak için nasıl sağa sola vururum, yapmamak için nasıl bir şey yaparım? Yapacak bir yer var mı diye sağa sola sormak, ‘Spor alanı değiştireyim de böyle bir şey yapayım’ demek, ben Tuzla Belediye Meclis’inde kullandığım aynı ifadeyi kullanmak istiyorum, ‘ Öpmeye niyetiniz yok, yanağınız nerede?’ diye soruyorsunuz” dedi.

“88 parseli istediğiniz fonksiyonda yapabilirsiniz”Daha önce konunun Tuzla Belediyesi Meclisinde gündeme geldiğini ve bu konuda gerekli açıklamayı yaptığını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı şunları ifade etti.

“Meclisimizde yapılmış olan bir çalışma vardı. Tuzla Belediyesi’ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Kreş yapılacak alan var mı?’ diye sorulduğu zaman biz bir şey söyledik. Kreş yapacağınız alanı bize soruyorsunuz ama 88 tane burada kendinize ait parseliniz var. Her türlü fonksiyon var. İstediğiniz fonksiyonda yapabilirsiniz. Fakat son İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde, Tuzla Belediye Meclis Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan ve orada Hukuk Komisyonu’nda olan ve hukukçu olan hanımefendi benim söylediklerimi çok çarpıtarak bir ifade kullanmış. Benim söylediğim aynen şu ifade var; ‘Siz 88 parseliniz varken, Tuzla’da bir kreş yapılacak alanı bize niye soruyorsunuz? 88 tane parselinizin her birisine yapabilirsiniz. Ruhsatı da verebilirsiniz donatı alanlarında. Ruhsat verme yetkiniz var. Bunu bile sizi anlattık. Bilmiyorsanız bile bu yetkiyi kullanabilirsiniz” dedi.

“Öpmeye niyetiniz yok, yanağınız nerede’ diye soruyorsunuz”Başkan Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti: “Sizler hala İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden spor alanı olan bir yerin fonksiyonu değiştirerek illa yapmaya çalışmak, bir işi yapmamak için nasıl sağa sola vururum. Yapmamak için nasıl bir şey yaparım? Yapacak bir yer var mı diye sağa sola sormak, ‘Spor alanını değiştireyim de böyle bir şey yapayım’ demek, ben Tuzla Belediye Meclis’inde kullandığım aynı ifadeyi kullanmak istiyorum, ‘ Öpmeye niyetiniz yok, yanağınız nerede?’ diye soruyorsunuz. Yapacaksanız 88 parseliniz var. Yapacaksınız yapacak olan yerler bu kadar fazla varken sağa sola sarkıp, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde komisyonu suçlamak, Tuzla Belediyesi’ne sorduk cevap vermedi demek. Aksine verdim. 88 parseliniz var her birinde yapabilirsiniz. Bilmiyorsanız ruhsat bile verebileceğinizi öğrettik ve söyledik”.



