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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Başkan Özkan’dan Babalar Günü için en özel kutlama

Başkan Özkan’dan Babalar Günü için en özel kutlama

Başkan Özkan'ın Batuhan'la sohbet etmesi

Kahkaha Dedeli Harekete Geç Doğuş Irak 

-Batuhan'ın evden çıkması
-hediye takdim edilmesi
-Detaylar

( BURSA ) BURSA

- Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, doğuştan hidrosefali rahatsızlığı olan torunu Batuhan Kılıç’a 12 yıldır tek başına bakan dedesi Mustafa Yamalı’yı ziyaret ederek Babalar Günü’nü kutladı ve Batuhan’la keyifli bir gün geçirdi.Karacabey’de yaşayan ve doğuştan hidrosefali rahatsızlığı olan Batuhan Kılıç’ın anne ve babası yıllar önce ayrıldı. Daha sonra annesini de küçük yaşta kaybeden Batuhan’a, 12 yıldır dedesi Mustafa Yamalı tek başına bakıyor. Dede Yamalı, ‘O benim yaşama sevincim’ dediği torunuyla, her gün özel olarak ilgileniyor. Daha önce bir apartmanın dördüncü katında oturan Batuhan ve dedesi Mustafa Yamalı’nın tek istediği, Batuhan’ın tek başına dışarı çıkabileceği bir yerde oturmaktı.Tekerlekli sandalye olmadan yürüyemeyen Batuhan’ın bu isteği Belediye Başkanı Ali Özkan’a ulaşınca hemen harekete geçen Karacabey Belediyesi, kısa süre içinde müstakil bir evi Batuhan için düzenlemiş ve ardından Batuhan ve dedesi de hemen bu eve taşınmıştı.Pandemiden sonra da bol bol görüşeceğizBelediye Başkanı Ali Özkan,Babalar Günü’nde Batuhan ve dedesini evlerinde ziyaret etti. Özkan burada yaptığı konuşmasında, “Batuhan kardeşimizin annesiyle babası yıllar önce ayrılmış. Daha sonrasında Batuhan annesini kaybetmiş. Dolayısıyla dedesi Mustafa Yamalı kendisine hem babalı hem annelik hem dedelik hem de arkadaşlık yapıyor. Batuhan’ı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Mustafa abimizin tüm hayatı Batuhan. Onunla yatıyor, onunla kalkıyor, her şeyiyle ilgileniyor. Gerçekten kendisini bu duyarlılığından dolayı tebrik ediyoruz. Takdire şayan bir tavır sergiliyor. Ona da sağlıklı mutlu, hayırlı, uzun bir ömür diliyoruz. Bu vesileyle kendisinin Babalar Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Tabii Batuhan’ın hayır duaları her şeyden önemli. O da dedesine bu konuda çok teşekkür ediyor. İnşallah bu pandemiden bir an önce kurtulunca, yine kendisiyle görüşürken daha rahat oluruz, sohbet ederiz, sarılırız. Şimdi biz gönülden gönüle sarılıyoruz, pandemi bittiğinde ise sıkı sıkı sarılacağız” dedi.
Başkan Özkan’ın ziyaretinden çok mutlu olan Batuhan Kılıç yaptığı açıklamada, “Babalar Günü dolayısıyla dedeme çok teşekkür ediyorum. Dedemin de Babalar Günü’nü kutluyorum. Allah ondan razı olsun. O bana hem annelik hem babalık yapıyor” dedi.
Hayattaki tek dayanağım BatuhanMustafa Yamalı ise yaptığı açıklamada, “Torunumu çok seviyorum. O benim hayat arkadaşım. Ondan güç alıyorum. Onunla teselli ediyorum kendimi. Eşim ve kızımı kaybettik, hayattaki tek dayanağım Batuhan oldu. Ben onun dualarıyla yaşıyorum. Batuhan sayesinde hastalanmıyorum. Tüm babaların da Babalar Günü kutlu olsun” dedi.
Öte yandan, samimi bir ortamda geçen görüşme esnasında Başkan Ali Özkan’ın bir anlık dalgınlıkla sandalyeden düşmesinin ardından Batuhan kahkahaya boğulurken, ikili birlikte daha sonra karşılıklı gülüşerek, keyifli anlar geçirdi.
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