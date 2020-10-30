Başkan Örki Cumhuriyet için söyledi, personeli sahnede bağımsızlığı anlattı

-Belediye Başkanı Örki’nin şarkı söylemesi

-Başkan Örki’nin açıklamaları

-Başkanın ekibine teşekkür etmesi



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- 29 Ekim’e özel hazırlanan etkinliğin tamamında AK Parti’li Pamukkale Belediyesi personelinin görev aldığı gece sürpriz yapan Belediye Başkanı Avni Örki, Cumhuriyet için şarkı söyledi.



Pamukkale Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel hazırladığı “İşgalden Cumhuriyete” özel gösterisi büyük beğeni topladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin ev sahipliğinde düzenlenen program Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde korona virüs önlemleri alınarak gerçekleştirildi.

Sahne arkası ve önünde tamamen belediye çalışanlarının oluşturduğu Pamukkale Belediye Tiyatrosu ile Pamukkale Belediye Orkestrasının sahne aldığı özel gösteride Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örk’nin yaptığı sürpriz davetlileri mest etti. Genel sanat yönetmenliğini Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan’ın yaptığı “İşgalden Cumhuriyete” 29 Ekim Gösterisi’nde Cumhuriyet öncesi Denizli’de yaşanan olayların detayları aktarıldı. Pamukkale Belediye Orkestrasının performansı ile müzikal olarak da desteklenen gösteride görev alan isimler arasında başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelleri de bulundu. Adım adım işgalden cumhuriyete uzanan yolu detaylarıyla anlatan oyun izleyenlerden büyük alkış aldı. Gecenin sürprizi ise Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’den geldi. Başkan Örki, “İşgalden Cumhuriyete” 29 Ekim gösterisinde “Deniz üstü köpürür” türküsünü seslendirdi. Başkan Örki, performansıyla dinleyicilerden tam not aldı. “İşgalden Cumhuriyete 29 Ekim” gösterisinin sonunda sahne alan mesai arkadaşlarına çiçek vererek teşekkür eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. Yıl dönümünü kutladı. “İşgalden Cumhuriyet’e kadar geçen zamanda Denizli’de yaşananlar çok güzel bir şekilde sahnelendi” diyen Başkan Örki, “Bu oyunu sergileyenler belediyemizin çalışanları. Kimi başkan yardımcısı, kimi temizlik elamanı, kimi de nikah memuru. İşte böyle amatör ruhla ortaya çıkan performans beni çok etkiledi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki bugün Cumhuriyet Bayramı coşkusunu daha farklı yaşayalım. Ama korona virüs pandemisi nedeniyle daha geniş kapsamlı gösteri yapılamadı. Gazi Mustafa kemal Atatürk’ün ‘En büyük bayramımız’ dediği Cumhuriyet Bayramı’nın 97. Yıl dönümünde büyük coşkuyla bugüne yaşamak beni mutlu etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük mücadele vererek kurduğu Cumhuriyetimize bugün daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Muasır medeniyetler seviyesini geçmek için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bize bu cennet vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bugüne kadar şanlı bayrağı yere düşürmemek için canını veren şehitlerimize rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.





loading...