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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Başkan Muhittin Böcek görev başında

Başkan Muhittin Böcek görev başında

başkanın beleiyeye gelmesi

Basın Toplantısı Toplantı Makam Aracı Kışla Basın Mensupları 

-makamında görnütüsü
->açıklaması

( ANTALYA ) -- Makamına oturdu, "Halkımın emrindeyim” dedi ANTALYA

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 114 gün sonra çok sevdiği Antalya’ya hizmet etmek için görev başına döndü. Makamına oturan Başkan Böcek, “Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sevgili hemşerilerimin emrinde olmaya, hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.
Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle gördüğü tedavinin ardından taburcu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 114 gün sonra görevine döndü. Başkan Böcek, çok sevdiği Antalya’ya ve Antalyalılara hizmet etmek için makamına oturdu. Alkışlarla karşılanan Başkan Muhittin Böcek belediye binasına girişte makam aracından personeli ve kendisini bekleyen basın mensuplarını selamladı. Başkan Böcek, önümüzdeki günlerde basın toplantısı yapacağını söyledi.

ARTIK MAKAMINDA Makamına geçen ve hızla çalışmalara başlayan Başkan Muhittin Böcek, Antalyalılara seslenerek, “Kıymetli vatandaşlarım, bugün itibariyle görevimin başındayım. Beni bugünlere getiren, dua eden katkı koyan herkese sonsuz teşekkürler. Başkanvekilimizle, Genel Sekreterimizle, daire başkanlarımızla görüştüm. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sevgili hemşerilerimin emrinde olmaya, hizmet etmeye devam edeceğim. Sevgili vatandaşlarımdan ricam; kuralları ihmal etmeyelim. Sağlıklı günler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum” dedi.
(BLT-
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