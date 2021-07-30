Başkan kurban kestirerek göreve başladı

--koopertif önünden detaylar



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı seçilen Mesut Dursun kurban kestirerek göreve başladı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Dursun, göreve başladı.

Dursun, Esnaf ve Sanatkarlar binası önünde okunan duaların ardından kurban kestirerek koltuğuna oturdu. Burada kısa bir açıklama yapan Mesut Dursun, “Uzun bir süreç geçti. Bu uzun maratonun sonunda rabbim bizi mahcup etmedi. Bende inşallah sizleri mahcup etmeyeceğim. Biz demiştik ki kooperatifçilik hüsniyetle, güzel yürekle, ferahla yönetilir. Bununla idare edilir demiştik. İlk başta şunu demiştik, ben değil biz olacağız” dedi.



