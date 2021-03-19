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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkan Köse’den izinsiz kazı açıklaması

Başkan Köse’den izinsiz kazı açıklaması

Başkan Köse'nin açıklaması

( KARABÜK )- Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse:- “Kaçırıldığı iddia edilen tarihi eserle alakalı haberler gerçek dışıdır” KARABÜK

Sosyal Medya Kaçak Lahit İtiraf Tarihi Eser Kaçakçılığı 


- Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçe Şehir Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapıldığı ve lahit bulunduğu iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Karabük’ün Safranbolu ilçe Şehir Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapıldığı ve lahit bulunduğu iddiaları üzerine Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse açıklama yaptı. Köse, yerel yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada yer alan ve şehir mezarlığından çıktığı ve kaçırıldığı iddia edilen tarihi eserle (lahit) alakalı haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.

Görevlerinin bir bölümünü gerçek dışı olan iddiaların düzeltilmesiyle uğraşmaktan memnun olmadıklarını belirten Başkan Köse, “Bir kez daha belirtmekte fayda görüyoruz. Bir firma yetkilisinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı, bu eylemini itiraf ettiği ve belediye başkan yardımcımız ve diğer belediye yetkililerinin bu duruma sessiz kaldığı şeklindeki haber gerçek dışı, mantık dışı, maksatlı ve üzücüdür” diye konuştu.

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