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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Başkan Keskin: 'Daha çok partime zarar gelmesin diye istifa ettim'

Başkan Keskin: 'Daha çok partime zarar gelmesin diye istifa ettim'

Belediye başkanı Fadıl Keskin'in partisinden istifası sonrası yaptığı açıklama

Sosyal Medya İstifa Fayton Büyükşehir Belediyesi Saldırı 

-bugün geçilen arşiv görüntüler

( HATAY ) Başkan Keskin: "Daha çok partime zarar gelmesin diye istifa ettim" HATAY

- İstanbul Adalar'daki atlı faytonların kaldırılmasının ardından büyükşehir belediyesinin sahiplendirdiği atlardan Hatay'ın Dörtyol Belediyesine gönderilen 100 atın kaybolduğu iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Olaylar karşısında sessiz kalan MHP'li Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin partisinden istifası sonrası yaptığı açıklamada, "At çiftliklerine getirdiğimiz atlardan dolayı sosyal medya ve diğer medyalarda şahsıma yapılan hakaretleri şahsım adına es geçiyoruz. Ancak tam 50 yıldır şan ve şerefle taşıdığım uğruna can verdiğim Milliyetçi Hareket Partisine yapılan saldırıyı hazmedemedik. Onun içinde lise çağından bu yana bunun mücadelesini vermiş bir insan olarak, daha çok partimize zarar gelmesin' diye, içimiz kan ağlayarak, belki daha kötü şeyler başımıza gelse bu kadar ağrıma gitmeyerek Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ettim. Tabii ki devletin bu husustaki araştırması soruşturması devam ediyor. Onlar sonuçlanana kadar da bir daha yorum yapmayacağız” dedi.

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