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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkan Kaplan’dan anlamlı 23 Nisan videosu

Başkan Kaplan’dan anlamlı 23 Nisan videosu

Koçarlı Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili hazırlamış olduğu video

( AYDIN ) AYDIN

Kutlay Sosyal Medya 


- Koçarlı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle anlamlı bir video klip hazırladı. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hazırlanan video klipte çocukların bayramını kutlayarak sevinçlerine ortak oldu. Başkan Kaplan’ın ve Koçarlı Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve çocukların rol aldığı anlamlı video klip, izleyenler tarafından da büyük beğeni topladı. Kutlama videosunda çocuklara seslenen Başkan Kaplan, "Yarınlarımızın dayanağı olan sizleri en içten duygularımla kucaklıyor, gözlerinizden öpüyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
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