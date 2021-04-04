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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Başkan Kanar, geleceğin başkanları ile buluştu

Başkan Kanar, geleceğin başkanları ile buluştu

Programdan görüntüler

Lise Öğrencisi Akıllı Telefon Hatıra Fotoğrafı Hayvan Barınağı Sokak Hayvanları 

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( BURSA ) BURSA

- Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakım Evinde düzenlenen söyleşi programında lise öğrencileri ile buluştu. Yenilenen yüzüyle etkinlik merkezine dönüşen hayvan barınağı 30 lise öğrencisini konuk etti. Barınağı gezmeyi de ihmal etmeyen öğrenciler sokak hayvanlarının yaşam koşullarına tam not verdi. Dünya sokak hayvanları gününe özel düzenlenen söyleşide 2 yılın bilançosunu soran öğrenciler, Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı can kulağıyla dinledi. Yapımı devam eden altyapı, dere boyu projesi, gençlik merkezi ve millet bahçesi gibi önemli projeler hakkında bilgiler veren Başkan Kanar, Yağmur suyu kanalizasyon altyapı ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını müjdeledi. Sosyal aktivite alanlarının yetersizliğine dikkat çeken lise öğrencilerinin sorusu karşısında Gençlik Merkezinin beklentilere cevap verebilecek kapasitede olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, inşaatın kısa sürede tamamlanacağını ve Bursa'nın sayılı Merkezleri arasında yer alacağını söyledi.

Başkan Kanar, "Bilgisayar, akıllı telefon ve oyun tutkunu gençler beklerken projelerimize hakim evlatlarımızın zor sorularıyla karşılaştım. Gençlerimiz için bir çok projeyi geliştiriyoruz ve bir bir hayata geçireceğiz" dedi.
Soğuk havaya rağmen sıcak ve samimi geçen söyleşinin ardından hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Mehmet Kanar, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
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