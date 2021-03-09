Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Başkan Günel, depremin kahramanlarıyla buluştu

Başkan Günel, depremin kahramanlarıyla buluştu

detaylar

( AYDIN ) - AYDIN

Sivil Toplum Kuruluşu Deprem Sivil Toplum Akarca Tatbikat 


- Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kuşadası üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i ziyaret etti. AKUT’un Türkiye’de yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine büyük katkı sunduğunu belirten Başkan Ömer Günel “Kuşadası Belediyesi olarak AKUT’a bugüne kadar elimizden gelen desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz” dedi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Akut Kuşadası Ekip Lideri Tağmaç Saraçoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Dernek üyelerini makamında ağırlayan Başkan Ömer Günel, AKUT’un 30 Ekim 2020 tarihinde Ege Denizi’nde meydana gelen depremin ardından canlarını dişlerine takarak kurtarma faaliyeti yürüttüklerine dikkat çekerek teşekkürlerini iletti. “Desteğimiz sürecek” Ziyarette konuşan Başkan Ömer Günel “AKUT çok önemsediğimiz bir sivil toplum kuruluşu. Geçmişten bugüne kadar yürüttüğünüz arama ve kurtarma faaliyetlerini hayranlıkla izledik. En son 30 Ekim tarihinde İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen ve kentimizde de hissedilen 6.9’luk depremin ardından nasıl fedakarca çalıştığınızı gördük. Sizleri çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Biz Kuşadası Belediyesi olarak sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Acilen bir idari bina ile tatbikatlarınızı yürüteceğiniz bir koordinasyon merkezi alanına ihtiyaç duyduğunuzu biliyorum. Bunun için ekip arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En kısa sürede bu sorunu çözeceğiz. Ayrıca ekipman ihtiyacınızı da biliyoruz. Bu konuda da elimizden geleni yapacağız” dedi.
“Teşekkür ederiz” AKUT Kuşadası Ekip Lideri Tağmaç Saraçoğlu ise “Bugüne kadar bizlere verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederim. Sizin de belirttiğiniz gibi acilen bir koordinasyon merkezine ihtiyacımız var. Bu merkez sayesinde Kuşadalıları olası bir afete daha iyi bir şekilde hazırlamış olacağız. Ayrıca merkez olası afetin merkezine daha çabuk ulaşmamızı sağlayacak. Biz AKUT Kuşadası ekibi olarak sizlerden aldığımız destekle faaliyetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
(OD-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement