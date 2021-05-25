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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Başkan Günel’den bisikleti çalınan vatandaşa anlamlı hediye

Başkan Günel’den bisikleti çalınan vatandaşa anlamlı hediye

Belediye başkan yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari Bisiklet hediye görüntüleri ve röportaj

( AYDIN ) AYDIN

Sosyal Medya Amatör İhbar Hattı Harekete Geç Bisiklet 


- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bisikleti çalınan Uğur Akın isimli vatandaşın yardımına koşarak, kendisine bisiklet hediye etti. Yaklaşık 4 senedir amatör olarak bisiklet sporuyla ilgilenen Uğur Akın’a Kuşadası Belediyesi tarafından yeni bir dağ bisikleti hediye edildi. Yeni bisikletini Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari’den teslim alan Akın, Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti. İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşayan Uğur Akın isimli vatandaş 19 Mayıs günü bisikletiyle Kuşadası’na geldi. Camikebir Mahallesi’ndeki bir marketten su almak için mola veren Akın, geri döndüğünde bisikletini park ettiği yerde bulamadı. Yaklaşık 4 yıldır ulaşımda bisiklet kullananAkın, durumu 155 polis ihbar hattına bildirdikten sonra sosyal medya hesaplarından da duyurdu. Akın’ın paylaşımlarını gören Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mağduriyetin giderilmesi için harekete geçti. Başkan Ömer Günel’in talimatı üzerine Uğur Akın’a çalınan bisikletinin aynısından alınarak hediye edildi. Yeni bisikletini Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari’den teslim alan Uğur Akın, “Yaklaşık dört senedir amatör olarak bisiklet sporuyla ilgileniyorum. Diğer bisikletçi arkadaşlarımla çevre kentlere geziler düzenliyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda yaşadığım kent olan Torbalı’dan bisikletimle tek başıma uzun bir tura çıktım. Ancak bisikletim çalındı. Durumdan haberdar olan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bana bir bisiklet hediye etti. Bu anlamlı jesti için kendisine çok teşekkür ederim” diye konuştu.
(EK-OD-Y)
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